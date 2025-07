Jeder hat die großen Erfolge der Beatles im Ohr, auch wenn die Stücke teils 60 Jahre auf dem Buckel haben. In Bad Ems begeisterten die Peteles das Publikum beim Promenadenfest mit den größten Erfolgen der Fab Four.

Irgendwann beschlossen vier Profimusiker, dass sie alle den Vornamen Pete haben: Pete Lennon (Peter Seel), Pete McCartney (Marco Orthen), Pete Harrison (Paul Hilger) und Pete Starr (Jens Köhler). Seitdem sind sie die Beatles-Coverband „The Peteles“. Genau die war der Höhepunkt beim Promenadenfest in Bad Ems. Die Band aus dem Westerwald tritt sofort in Interaktion mit dem Publikum. „She loves you“ und gleich tönt es lauthals zurück: Yeah, Yeah, Yeah! Nicht nur jene, für die die Beatlessongs Jugenderinnerungen aus den 60er-Jahren hervorrufen und die nun ergraut sind, haben sich vor der Spielbank versammelt. Unter dem Schatten der alten Platanen lässt es sich auf den Bänken auf dem Kurparkrasen gut sein, stellen auch jüngere Konzertbesucher fest.

Und los geht es mit einem furiosen Programm aus dem Schaffen der „Fab Four“. Die Beatles, die nur zehn Jahre zusammen auftraten, gelten noch heute als erfolgreichste Bands aller Zeiten. „Please Please Me“, „Ticket to Ride“. Das Publikum kennt alle Texte und singt mit. Vor der Bühne bildet sich eine singende Menschentraube, tanzt und zückt die Handys, um Aufnahmen von den Musikern zu machen. Bei „A Hard Day’s Night“ trommelt ein Besucher aus dem Ruhrgebiet auf dem Tisch mit. „Sind gut die Jungs“, meint er. Nebenan freut sich ein Ehepaar aus dem Allgäu nach einer Radtour entlang Lahn und Rhein über die moderate Lautstärke des Konzertes, bei der man sich noch unterhalten kann.

i Der Kurpark vor der Spielbank bildete eine schöne Veranstaltungsfläche für das Promenadenfest in Bad Ems. Zur Beatles-Cover-Band kamen Jung und Alt. Fotos: Christine Christine Vary

Nach einer kurzen Pause die Überraschung: Die vier Musiker, die sich zuvor stilecht in Anzug und Kravatte gekleidet hatten, erscheinen in den farbigen Kostümen vom Cover des Konzeptalbums „Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band“ und entführen auf die „Magical Mystery Tour“. „With a Little Help von My Friends, „Nowhere Man“, „Penny Lane“ und „All You Need Is Love“ dürfen nicht fehlen.

Dass die „Peteles“ Soli beherrschen, beweisen sie nicht nur beim Stück „While My Guitar Gently Weeps“. Auch wenn der Gesang punktuell hinter dem meisterhaften Gitarrenspiel für den kritischen Zuhörer etwas zurückblieb: Die Cover-Band präsentierte die wundervolle Musik der Beatles hervorragend, sorgte für tolle Stimmung und einen launigen Abend. Aus dem großen Repertoire der Band erklang noch viel mehr, zum Beispiel „Get Back“, „Twist and Shout“, „Drive my Car“, „Come Together“. Nach „Hey Jude“ sollte nach drei Stunden Schluss sein. Doch das Publikum ließ die Künstler nicht ohne mehrere Zugaben von der Bühne.

„Das Brückenfest fehlt.“

Der Bad Emser Stadtbürgermeister Oliver Krügel

„Was ist das, das Promenadenfest?“, hatten viele Bad Emser vor der Veranstaltung gefragt. Es war nicht das erste Promenadenfest in der Kurstadt. Schon im 19. Jahrhundert gab es solche Feste sogar Venezianische Nächte mit beleuchteten Gondeln auf der Lahn, weiß Hans-Jürgen Sarholz, der frühere Stadtarchivar. Der Veranstalter des Promenadenfestes, Philipp Meyer von Willi Meyer Eventgastronomie Neuwied, erinnert sich, dass schon sein Ur-Ur-Großvater, Willi Wolf Meyer, 1870 mit seinem Pferdekarussell in der Kurstadt vertreten war. Auch die Spießer Kirmes und vor allem das Brückenfest beschickte das Unternehmen schon. „Das Brückenfest fehlt“, meinte Stadtbürgermeister Oliver Krügel bei der Eröffnung des Promenadenfestes. Soll es ein Nachfolger werden? „Wenn Bad Ems kein Pflaster wäre, wären wir nicht auf die Idee gekommen“, sagt Philipp Meyer.

An allen drei Tagen des Festes gab es Live-Musik. Am Freitag nahm die Band „Ohne-Filter – unplugged“ die Gäste mit auf eine musikalische Reise durch mehrere Jahrzehnte der Rock- und Popgeschichte. Am Sonntag stand dann Matthias Münch mit seiner Akustikgitarre ebenfalls mit Rock und Pop auf dem Programm. Prominenter Anlaufpunkt war an allen Tagen das Café Yellow Submarine mit seinem Beatlesmuseum. Auf Wunsch gab es Führungen. Inhaber Axel Ketterer geht davon aus, dass das Museum mit seinen 10.002 Exponaten die weltweit größte private Sammlung zum Thema Beatles ist.