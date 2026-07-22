40 Jahre Burgfestspiele
Vier Jahrzehnte Freilichttheater in Holzheim
2015 gab es „Macheath oder zwischen Petticoat und Galgenstrick“, eine Adaption der „Beggar‘s Opera“ von John Gay, dem deutschen
2015 gab es „Macheath oder zwischen Petticoat und Galgenstrick“, eine Adaption der „Beggar‘s Opera“ von John Gay, dem deutschen Publikum vor allem durch die Version von Bertold Brechts „Dreigroschenoper“ bekannt wurde.
Rolf Kahl

Auf vier Jahrzehnte mit tollen Aufführungen können inzwischen die Ardeck-Burgfestspiele zurückblicken. Ende August wird aus diesem Anlass eine Feier für alle Freunde des Vereins veranstaltet. 

Lesezeit 3 Minuten
Theater hat in Holzheim eine mehr als 100-jährige Tradition. Was in früheren Jahrzehnten (meist in der Vorweihnachtszeit) in den Sälen der Gasthäuser Ebel und Hatzmann begann, als Mitglieder des Turn- und Sportvereins und des Männergesangsvereins Theater- und Operettenaufführungen zum Besten gaben, nahm dann vor 40 Jahren eine andere Art und größere Dimensionen an.
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