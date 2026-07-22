Auf vier Jahrzehnte mit tollen Aufführungen können inzwischen die Ardeck-Burgfestspiele zurückblicken. Ende August wird aus diesem Anlass eine Feier für alle Freunde des Vereins veranstaltet.
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Theater hat in Holzheim eine mehr als 100-jährige Tradition. Was in früheren Jahrzehnten (meist in der Vorweihnachtszeit) in den Sälen der Gasthäuser Ebel und Hatzmann begann, als Mitglieder des Turn- und Sportvereins und des Männergesangsvereins Theater- und Operettenaufführungen zum Besten gaben, nahm dann vor 40 Jahren eine andere Art und größere Dimensionen an.