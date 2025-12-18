Vier Jahre Warten auf muslimische Bestattungen in Diez 

Warum dauert das so lange? Das Genehmigungsverfahren um die für muslimische Bestattungen ausgewählte Fläche auf dem Neuen Friedhof in Diez zieht sich in die Länge. Nun erklärt die Verwaltung, woran es liegt – Spoiler: „Der Teufel liegt im Detail.“
Seit 2021 gibt es sie schon, die Idee, auch in Diez Bestattungsmöglichkeiten für Menschen muslimischen Glaubens bereitzustellen. Zwar werden viele der Verstorbenen nach wie vor in ihre alten Heimatländer überführt, aber das Interesse, in der Region bestattet zu werden, wächst – nicht zuletzt auch wegen der hier lebenden Angehörigen.