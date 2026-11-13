Urteil in Limburg Vier Jahre Haft für Messerangriff im Drogenmilieu Rolf Goeckel 13.11.2026, 16:00 Uhr

i Ein Streit um Drogenschulden führt im Limburger Tal Josaphat zu einer Messerattacke. Der 31-jährige Angeklagte wurde nun zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt. David-Wolfgang Ebener/dpa

Ein Streit im Drogenmilieu im Tal Josaphat in Limburg eskaliert zu einem Messerangriff. Bei der Urteilsverkündung vor Gericht stehen Tötungsabsicht, Abschiebeangst des Angeklagten und die Hintergründe der Tat im Fokus.

Die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Limburg hat einen wegen versuchten Mordes angeklagten 31-jährigen Mann zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt. Das Gericht befand den Angeklagten der gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 29-jährigen Mannes für schuldig.







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