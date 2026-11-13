Urteil in Limburg
Vier Jahre Haft für Messerangriff im Drogenmilieu
Ein Streit um Drogenschulden führt im Limburger Tal Josaphat zu einer Messerattacke. Der 31-jährige Angeklagte wurde nun zu eine
Ein Streit um Drogenschulden führt im Limburger Tal Josaphat zu einer Messerattacke. Der 31-jährige Angeklagte wurde nun zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt.
David-Wolfgang Ebener/dpa

Ein Streit im Drogenmilieu im Tal Josaphat in Limburg eskaliert zu einem Messerangriff. Bei der Urteilsverkündung vor Gericht stehen Tötungsabsicht, Abschiebeangst des Angeklagten und die Hintergründe der Tat im Fokus.

Lesezeit 4 Minuten
Die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Limburg hat einen wegen versuchten Mordes angeklagten 31-jährigen Mann zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt. Das Gericht befand den Angeklagten der gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 29-jährigen Mannes für schuldig.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungJustiz

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren