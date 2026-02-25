Prostitution im Kreis Vier Bordelle im Rhein-Lahn-Kreis sind zugelassen Andreas Galonska 25.02.2026, 20:00 Uhr

i In das Alte Bierhaus bei Arzbach soll ein Bordell. Über das Thema berät demnächst der Ortsgemeinderat, die Entscheidung darüber liegt aber bei der Kreisverwaltung. Andreas Galonska

Ein Bordell könnte ins Alte Bierhaus bei Arzbach einziehen – das stößt im Ort und bei der VG Bad Ems-Nassau auf wenig Begeisterung. Wir fragten bei der Kreisverwaltung nach der Zahl der Prostitutionsbetriebe.

Kürzlich wurde bekannt, dass in der Ortsgemeinde Arzbach über einen Bauantrag für das Alte Bierhaus beraten wird, mit dem das frühere Gasthaus in ein Bordell umgewandelt werden soll. In dem Beschlussvorschlag der Verwaltung der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau wir dazu empfohlen, dass das Einvernehmen der Ortsgemeinde versagt werden soll, sprich: Das Bordell soll nicht ins Bierhaus einziehen.







