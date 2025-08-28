Wie eng war die Beziehung zwischen dem Angeklagten und der Frau, die er vergewaltigt haben soll? Und welche Rolle spielt das für die Urteilsfindung? Der Prozess am Landgericht Koblenz lässt bisher viele Fragen offen. Zu viele?

Ab wann ist ein Nein ein Nein? Auf diese Frage läuft wohl der Prozess gegen einen 37-jährigen Lahnsteiner am Landgericht Koblenz hinaus, dem Missbrauch und Vergewaltigung zweier Frauen vorgeworfen werden. Diese Woche sagten die beiden Geschädigten vor dem Schöffengericht in Koblenz aus, hinterließen jedoch viele Fragen zu den Sachverhalten.

Weil sie dem Angeklagten Vergewaltigung vorwirft, wurde eine 22-Jährige zum zweiten Mal in den Zeugenstand gerufen, sie war dem ersten Ladungstermin unentschuldigt ferngeblieben. Zur zweiten Ladung ergriff sie jedoch die Gelegenheit, ihre Sicht auf die Geschehnisse einer Januarnacht zu schildern. So habe sie der Angeklagte – aus ihrer Sicht nur ein Kollege – nach einer alkohollastigen Weihnachtsfeier der Einstein-Gastronomiegruppe im Restaurant „Adaccio“ in Koblenz mit dem Taxi nach Lahnstein gebracht, obwohl sie glaubte, er würde sie nach Hause in die Nähe von Neuwied fahren. In Lahnstein habe sie sich vor dem Wohnhaus des Angeklagten wiedergefunden. „Wie ich in die Wohnung gekommen bin, weiß ich nicht“, sagte die Frau aus.

„Ich will das nicht. Hör auf damit!“

Die Geschädigte hat nach eigener Aussage deutlich Nein gesagt

Dort habe sich ihr der Angeklagte genähert, sie dazu gedrängt, sich aufs Sofa zu setzen, ihr unter körperlichem Druck die Hose ausgezogen und sei in sie eingedrungen. Der Angeklagte – selbst verheiratet und Vater eines Kindes – behauptet, er habe mit der Zeugin eine Affäre gehabt und der Sex sei einvernehmlich gewesen. Die Zeugin hingegen beteuerte, dass sie nur ein kollegiales Verhältnis hätten und sie deutlich gesagt habe: „Ich will das nicht. Hör auf damit!“ – „Haben Sie sich auch körperlich gewehrt?“, fragte der Vorsitzende Richter nach. „Ich habe versucht, ihn wegzuschieben, aber ich lag so auf der Couch, dass ich nichts machen konnte, und er hat weitergemacht“, berichtete die Frau. Erst als ein Freund, den die Geschädigte per Handy mit den Worten „Rette mich!“ kontaktiert hatte, zum zweiten Mal anrief, um sie abzuholen, soll der Angeklagte aufgehört und sie aus der Wohnung fliehen lassen haben.

Als wichtiges Detail stellte sich eine Situation aus 2023 heraus, wo die Zeugin bereits schon mal selbst in die Wohnung des Angeklagten gefahren ist – ursprünglich zum „Quatschen und Teetrinken“, was dann doch im Geschlechtsverkehr endete. „Ich habe das da schon nicht gewollt, mich aber nicht gewehrt, weil ich Angst hatte, dass er mir was antut“, so die Zeugin. Worin diese Angst begründet war, konnte sie auf Nachfrage des Richters nicht sagen. Der Angeklagte habe sie weder unter Druck gesetzt noch bedroht. Auch ein dem Gericht vorgelegter Chat lange nach dem Vorfall aus 2023 warf Fragen zum Beziehungsgrad der beiden auf. „Ich vermisse dich“, schrieb der Angeklagte, „ich vermisse dich auch“, antwortete die Zeugin versehen mit einem Herz-Emoji. Das widersprach der Aussage der Zeugin, sie ekele sich vor dem Angeklagten und meide den Kontakt.

Filmrisse machen Tathergang schwer nachvollziehbar

Ähnlich uneindeutig gelagert ist der zweite Fall, der mitverhandelt wird. In der vergangenen Silvesternacht soll der Angeklagte eine 49-Jährige in der Koblenzer Kneipe „Im Winkel“ beobachtet, die stark betrunkene Frau in einem Taxi zu sich nach Hause in Lahnstein gebracht und dort missbraucht haben, indem er sie auf der Wohnzimmercouch runtergedrückt und im Genitalbereich berührt hat. Laut der Zeugin habe nur ihre massive körperliche Gegenwehr Schlimmeres verhindert, wie Polizeifotos von blauen Flecken aus der Tatnacht belegen sollen.

Wie sie vom „Winkel“ nach Lahnstein gekommen ist, daran konnte sich die Zeugin nicht erinnern und sprach von einem massiven Filmriss, der erst auf der Couch des Angeklagten zu Ende war. Der Angeklagte behauptet jedoch, die Frau habe ihn in der Silvesternacht im „Winkel“ bedrängt, habe sich auf seinen Schoß gesetzt und ihm in die Wange gebissen, am Taxistand habe sie ihn in ein Taxi geschubst und wäre mit ihm mitgefahren. „Ich wollte ihr helfen und sie bei mir ausnüchtern lassen“, so die Begründung des Angeklagten, warum er die Frau in seine Wohnung geführt hatte.

Die sehr emotional verlaufende Befragung der Zeugin zu Beginn der Woche – der übrigens die 22-Jährige aus dem anderen Fall als Nebenklägerin zugegen war und weinend folgte – warf auch hier Fragen auf. War die 49-Jährige so stark alkoholisiert, dass sie die Situation in der Wohnung anders wahrgenommen hatte? Hatte sie dem Angeklagten ein anderes Interesse signalisiert? „Ich hatte zu dem Zeitpunkt frisch einen Freund, das habe ich ihm im ,Winkel’ auch gesagt. Ich bin eine erwachsene Frau, bin selbstständig, habe zwei Kinder. Ich hatte kein Interesse an solchen Dingen“, beteuerte die Frau, die mit zwei Freundinnen „nur Silvester feiern“ wollte und nach eigener Aussage nur ein paar Gin Tonics getrunken hatte.

Eine der beiden Freundinnen sagte im Zeugenstand aus, sie sei mit der Geschädigten nur locker bekannt, diese sei an dem Abend sehr betrunken gewesen, man habe sich in der Kneipe aus den Augen verloren, auch sie selbst habe einen Filmriss gehabt. Den Angeklagten habe sie nie gesehen, so die Zeugin. Somit konnte sie, die am Morgen nach der Tat von der Geschädigten mit den Worten „Ich bin vergewaltigt worden“ angerufen worden war, nur bedingt Licht ins Dunkel bringen.

Nicht besonders hilfreich waren auch die beiden Zeugen, die der Angeklagte benannt hatte. Der eine – ein Thekenkollege des Angeklagten – konnte sich zwar an eine Situation erinnern, in der der Angeklagte von einer Frau zu später Stunde im „Winkel“ angetanzt und auch bedrängt worden sein soll. Dass es sich dabei aber um die besagte Silversternacht handelte, verneinte er deutlich. Auch der zweite Zeuge konnte den Angeklagten nicht entlasten. Er wurde von dem Angeklagten benannt, um zu bestätigen, dass er von der Geschädigten in das Taxi geschubst wurde und er die Frau somit nicht gegen ihren Willen nach Lahnstein mitgenommen hat. Doch der benannte Zeuge konnte sich an solch eine Beobachtung nicht erinnern. „Er hat mich doch am nächsten Tag selbst gefragt, warum ich in das Taxi geschubst wurde“, erklärte der Angeklagte sichtlich aufgebracht ob der Aussage des Arbeitskollegen.

Bevor Ende September die Urteilssprechung im komplizierten Prozess anberaumt ist, will das Gericht noch die Ermittlungsrichterin und eventuell auch eine Amtsärztin zur Beurteilung der Verletzungen der Geschädigten aus der Silvesternacht anhören. Schlussendlich muss das Gericht entscheiden, ob genug überzeugende Argumente für oder gegen den Angeklagten sprechen – die Aussagen blieben für die Kammer bisher sichtlich widersprüchlich und die Umstände schwer nachzuvollziehen.