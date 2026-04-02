Abitur am WHG Viele Ehrungen und die Traumnote 1,0 02.04.2026, 12:30 Uhr

i Abschied vom Wilhelm-Hoffmann-Gymnasium: 58 junge Menschen haben endlich das Abitur in der Tasche. Simone Wernecke

Das WHG in St. Goarshausen hat ein Einzugsgebiet über den Rhein hinweg. 58 junge Menschen haben nun ihren Abschluss, das Abitur, in der Tasche. Es gab sogar die Traumnote 1,0.

Das Wilhelm-Hofmann-Gymnasium in St. Goarshausen (WHG) hat in diesem Jahr 58 Abiturienten verabschiedet. Von der Feier in der Loreleyhalle berichtet die Schule in einem Pressetext. Nach dem Einzug des Abiturjahrgangs, der von der schuleigenen Big Band Coming up begleitet wurde, begrüßte Schulleiterin Janina Wolf alle Abiturienten, deren Eltern sowie die Mitglieder des Lehrerkollegiums und der Schülervertretung.







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