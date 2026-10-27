Musicalpremiere in Lahnstein Viel Wirbel um Lahnsteins erste eigene Fluggesellschaft Dirk Förger 27.10.2026, 14:00 Uhr

i Nadine Kühn und Eva Schütz als liebenswerte Flugbegleiterinnen bei der Premiere des Stücks „Lahnrock Airways“. Dirk Foerger

Drei geschasste Flugbegleiter fallen aus allen Wolken und gründen ausgerechnet in Lahnstein eine eigene Fluggesellschaft – das Musical „Lahnrock Airways“ von Mirko Klos begeistert bei seiner Premiere mit Wortwitz und tollen Gesangs- und Tanzeinlagen.

Drei geschasste Flugbegleiter fallen aus allen Wolken – ihre Fluggesellschaft hat sie einfach vor die Tür gesetzt. Und dann landen sie ausgerechnet vor dem Jobcenter in Lahnstein. Für Petra, Bibi und Maurice, die bislang zwischen Miami und Singapur unterwegs waren, ist dieser Absturz ungefähr so verlockend wie der Mittelplatz in einem Ferienflieger.







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