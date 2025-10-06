Die Freiwillige Feuerwehr in einer Verbandsgemeinde ist zentral für den kommunalen Bevölkerungsschutz. Auch in Nastätten. Dort wurde das Engagement der vielen Wehrleute im Rahmen eines Feuerwehr-Tages in Holzhausen gewürdigt.
Ehrungen, Beförderungen und Verpflichtungen, aber auch Verabschiedungen gab es beim diesjährigen Feuerwehr-Tag der Verbandsgemeinde (VG) Nastätten. In diesem Jahr wurde die Veranstaltung von der Freiwilligen Feuerwehr (FFW) Holzhausen ausgerichtet, die ihren 90.