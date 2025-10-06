Feier in Holzhausen Viel los beim Feuerwehr-Tag der Verbandsgemeinde Mariam Nasiripour 06.10.2025, 15:00 Uhr

i Diese Alterskameraden wurden von VG-Bürgermeister Jens Güllering (rechts) und Wehrleiter Alexander Schäfer (links) verabschiedet. Mariam Nasiripour

Die Freiwillige Feuerwehr in einer Verbandsgemeinde ist zentral für den kommunalen Bevölkerungsschutz. Auch in Nastätten. Dort wurde das Engagement der vielen Wehrleute im Rahmen eines Feuerwehr-Tages in Holzhausen gewürdigt.

Ehrungen, Beförderungen und Verpflichtungen, aber auch Verabschiedungen gab es beim diesjährigen Feuerwehr-Tag der Verbandsgemeinde (VG) Nastätten. In diesem Jahr wurde die Veranstaltung von der Freiwilligen Feuerwehr (FFW) Holzhausen ausgerichtet, die ihren 90.







