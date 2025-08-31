Ein 125-jähriges Jubiläum muss ordentlich gefeiert werden. Das sieht auch die Freiwillige Feuerwehr Oberneisen so und feierte am Sonntag aus diesem Anlass gemeinsam mit den Bürgern der Gemeinde, benachbarten Wehren und vielen Ehrengästen im wahrsten Sinne des Wortes „mit Pauken und Trompeten“. Die befreundeten Musikzüge der Feuerwehren Oberbrechen und Eich sorgten für die entsprechende musikalische Untermalung beim Frühschoppen.

i Als einer der Ehrengäste sprach der Bürgermeister der Verbandsgemeinde, Lars Denninghoff, ein Grußwort am originell gestalteten Rednerpult. Rolf-Peter Kahl

„Die Bürger einer Gemeinde brauchen eine gut aufgestellte sowie ausgebildete Feuerwehr und die Feuerwehr braucht die Unterstützung der Gemeindemitglieder. Beides funktioniert in Oberneisen seit zwölfeinhalb Jahrzehnten in besonderem Maße“, so der Tenor fast aller Festreden und Grußworte. Die Wehr stelle nicht nur eine entscheidende Säule der kommunalen Daseinsvorsorge bei der Gefahrenabwehr und der Bewältigung von Unglücken und Katastrophen dar, sondern sei auch im kulturellen und gesellschaftlichen Leben der Gemeinde nicht wegzudenken. Davon ist Ortsbürgermeister Peter Pelk überzeugt. „125 Jahre Jubiläum einer Feuerwehr heißen 125 Jahre Mut, Bereitschaft und Pflichterfüllung – aber auch 125 Jahre Frohsinn, Zusammenhalt und Kameradschaft“, so der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Aar-Einrich Lars Denninghoff.

i Ein Riesenmoment in der Turnhalle Oberneisen: 81 Mädchen aus dem Nachbarort Niederneisen überbrachten mit ihrem Auftritt getanzte Grüße zum Jubiläum. Rolf-Peter Kahl

Ein Höhepunkt waren die Ehrungen für 50-jährige Mitgliedschaft der beiden Floriansjünger Werner Pölkner und Jürgen Zorn. Und einen emotionalen Moment stellte die Beförderung des Aktiven Sven Müller zum Hauptfeuerwehrmann dar. Fast die Hälfte der Besucher in der proppenvollen Turnhalle applaudierte dem allseits beliebten „Sven“ minutenlang stehend. Und einen ganz ausgefallenen Gruß überbrachten insgesamt 81 Mädchen der diversen Tanzgruppen aus dem Nachbarort Niederneisen mit ihrer Tanzdarbietung. Ohne Zugabe durften sie nicht aus der Halle.