Massiv gestiegene Energiekosten, ein Investitionsstau und fehlendes Fachpersonal sind die Hauptgründe für das Aus der Abfüllanlage des Victoriabrunnens in Lahnstein. Dessen Geschichte ist lange mit der Stadt Lahnstein verbunden.
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Der traditionsreiche Victoriabrunnen ist seit Jahrzehnten mit den Menschen der Stadt Lahnstein verbunden. Entsprechend getroffen hat viele die Nachricht, dass der Abfüllbetrieb zum Jahresende seinen Betrieb einstellt, zehn Menschen verlieren ihren Arbeitsplatz.