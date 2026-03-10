Ein Neubau kostet nicht nur Geld, sondern „verschlingt“ auch eine Menge Ressourcen. Nach dem ökologischen Fußabdruck des geplanten Neubaus der Diezer VG-Werke fragte daher im Werkausschuss die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.
Lesezeit 2 Minuten
Rund 4 Millionen Euro soll das neue Betriebsgebäude der Diezer Verbandsgemeinde-Werke kosten. Entsprechend ausführlich wurde in der jüngsten Sitzung des Werkausschusses der Entwurf des Architekturbüros Alhäuser diskutiert. Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen hatte dazu einen detaillierten Fragenkatalog eingereicht.