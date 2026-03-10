4 Millionen Euro Investition VG-Werke Diez: Wird das neue Gebäude umweltfreundlich? Johannes Koenig 10.03.2026, 06:00 Uhr

i Aktuell sind die Mitarbeiter der Diezer VG-Werke noch auf verschiedene Standorte verteilt. In Zukunft sollen sie alle in der Nachbarschaft der Kläranlage an der Lahn untergebracht werden. Johannes Koenig

Ein Neubau kostet nicht nur Geld, sondern „verschlingt“ auch eine Menge Ressourcen. Nach dem ökologischen Fußabdruck des geplanten Neubaus der Diezer VG-Werke fragte daher im Werkausschuss die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.

Rund 4 Millionen Euro soll das neue Betriebsgebäude der Diezer Verbandsgemeinde-Werke kosten. Entsprechend ausführlich wurde in der jüngsten Sitzung des Werkausschusses der Entwurf des Architekturbüros Alhäuser diskutiert. Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen hatte dazu einen detaillierten Fragenkatalog eingereicht.







