Bedenken wegen hoher Kosten
VG-Werke Diez: Neues Gebäude für 4 Millionen Euro
Das neue Betriebsgebäude der Diezer Werke entsteht direkt hinter dem alten Bestandsgebäude und wird mit diesem durch ein Dach ve
Das neue Betriebsgebäude der Diezer Werke entsteht direkt hinter dem alten Bestandsgebäude und wird mit diesem durch ein Dach verbunden.
Johannes Koenig

Die Diezer VG-Werke benötigen ein neues Betriebsgebäude, die Pläne wurden nun im Werkausschuss vorgestellt. Neben den hohen Kosten sorgten auch der Standort in einem Hochwassergebiet und die Umweltverträglichkeit der Baumaterialien für Diskussionen. 

Lesezeit 3 Minuten
Volles Programm bei der jüngsten Sitzung des Werkausschusses der Verbandsgemeinde (VG) Diez unter der Leitung der VG-Beigeordneten Maria-Theres Schmidt, die für den erkrankten Ersten Beigeordneten Thorsten Loosen eingesprungen war. Auf der Tagesordnung stand unter anderem der geplante Neubau des Betriebsgebäudes der Wasserwerke, welcher auf dem Hof hinter dem Bestandsgebäude entstehen soll.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungBauen & Wohnen

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren