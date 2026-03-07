Bedenken wegen hoher Kosten VG-Werke Diez: Neues Gebäude für 4 Millionen Euro Johannes Koenig 07.03.2026, 06:00 Uhr

i Das neue Betriebsgebäude der Diezer Werke entsteht direkt hinter dem alten Bestandsgebäude und wird mit diesem durch ein Dach verbunden. Johannes Koenig

Die Diezer VG-Werke benötigen ein neues Betriebsgebäude, die Pläne wurden nun im Werkausschuss vorgestellt. Neben den hohen Kosten sorgten auch der Standort in einem Hochwassergebiet und die Umweltverträglichkeit der Baumaterialien für Diskussionen.

Volles Programm bei der jüngsten Sitzung des Werkausschusses der Verbandsgemeinde (VG) Diez unter der Leitung der VG-Beigeordneten Maria-Theres Schmidt, die für den erkrankten Ersten Beigeordneten Thorsten Loosen eingesprungen war. Auf der Tagesordnung stand unter anderem der geplante Neubau des Betriebsgebäudes der Wasserwerke, welcher auf dem Hof hinter dem Bestandsgebäude entstehen soll.







