Till Wasner in Kamp-Bornhofen
VG-Unternehmerforum: Transformation im Blickpunkt 
Till Wasner bei seinem Vortrag in Kamp-Bornhofen.
Till Wasner bei seinem Vortrag in Kamp-Bornhofen.
Thorsten Stötzer

Wie geht es mit einer Firma weiter, wenn die Inhaber in den Ruhestand gehen? Über erfolgreiche Firmenübergaben und die Positionierung in sich ändernden Märkten sprach Experte Till Wasner beim VG-Unternehmerforum.

Lesezeit 2 Minuten
Die Zahl 186.000 steht beim Unternehmerforum der Verbandsgemeinde Loreley im Raum. So viele Betriebe stehen laut einer Statistik in den nächsten fünf Jahren in Deutschland vor der Übergabe, die Nachfolge ist noch offen. Schauplatz der Veranstaltung ist das Hotel Rheinkönig in Kamp-Bornhofen.
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