Neue Gerätehäuser und Fuhrpark VG-Rat Diez verabschiedet Feuerwehrbedarfsplan 04.10.2025, 09:00 Uhr

i Der VG-Rat Diez hat den neuen Feuerwehrbedarfsplan verabschiedet. Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild. Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolb

Der Feuerwehrbedarfsplan der VG Diez soll alle fünf Jahre fortgeschrieben werden. Das wurde nun beschlossen. Ein Feuerwehrausbildungskonzept soll folgen, ebenso neue Gerätehäuser sowie ein moderner Fuhrpark. Warum das nötig ist.

Der Verbandsgemeinderat Diez beschloss auf seiner jüngsten Sitzung einstimmig die Verabschiedung eines Feuerwehrbedarfsplans. Anhand dessen soll die Verwaltung ein Fahrzeugkonzept fortschreiben sowie ein Konzept für die Sanierung respektive den Neubau von Feuerwehrgerätehäusern erstellen.







Artikel teilen

Artikel teilen