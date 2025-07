Erneut ging es im Verbandsgemeinderat Bad Ems-Nassau um die Beschaffung von Containern für die Kleinen. In Nassau soll an der Freiherr-vom-Stein-Schule mehr Raum für die Kinder geschaffen werden, weswegen Container angeschafft werden sollen.

Konkret sollte Bürgermeister Uwe Bruchhäuser (SPD) vom VG-Rat ermächtigt werden, die Aufträge für die Container zu erteilen. Die nächsten Sitzungen des Hauptausschusses finden erst nach der Sommerpause statt. Damit zeitig die Ausschreibungen und die Auftragsvergaben erteilt werden können, war nun die Zustimmung des Rats nötig, damit der VG-Bürgermeister alles in die Wege leiten darf. Ursprünglich ging es dabei um Kosten in Höhe von rund 1,068 Millionen Euro brutto, die im Rahmen von plus und minus zehn Prozent angeschafft werden sollen. „Reichen die 10 Prozent aus?“, fragte Thomas Heymann (FWG). Uwe Bruchhäuser warf den Wert von 25 Prozent in die Diskussion. „Wir hätten nichts dagegen, wenn die Kosten bei minus 30 Prozent liegen würden“, erklärte Oliver Krügel (CDU). Nachgehakt wurde auch, warum denn die Container nun gekauft und nicht gemietet werden sollen. Der Kauf sei dem Rat von der Förderstelle auferlegt worden, so Bruchhäuser. Der Verbandsgemeinderat sprach sich für die Anschaffung der Container für 1,068 Millionen Euro und maximal 25 Prozent mehr aus. Wenn es günstiger werden sollte, dann sei das ja kein Problem, es entfiel die Angabe „minus 25 Prozent“ von dem geschätzten Kaufpreis.

Uwe Bruchhäuser, Bürgermeister der VG Bad Ems-Nassau, zum geplanten Aufstellen der Container bis Dezember

Die Containerlösung für die Nassauer Freiherr-vom-Stein-Schule war bereits Thema im Stadtrat und im Bauausschuss. Die Container sollen für fünf Jahre aufgestellt werden, als Standort ist die Fläche zwischen der Grundschule und der ehemaligen Kindertagesstätte in der Nähe geplant. Über das Aufstellen musste beraten werden, weil einzelnen Baugrenzen und abweichenden Dachformen die Zustimmung erteilt werden musste. Die Stadt Nassau setzt darauf, dass in den kommenden fünf Jahren in Abstimmung mit der VG Bad Ems-Nassau weitere Schritte abgestimmt werden.

Die benachbarte frühere Kita am Bachbergweg kann nicht für die Grundschülerinnen und Grundschüler genutzt werden, weil die Decken in der alten Kindertagesstätte etwas zu niedrig sind. Für eine mögliche Umnutzung hätte es einen neuen Bauantrag geben müssen. Die Verwendung der alten Kita ist überprüft worden, aber nach einer Untersuchung hatte sich herausgestellt, dass die mittlere Raumhöhe 2,6 Meter beträgt, für schulische Zwecke wird eine Raumhöhe von drei Metern gefordert. Ein Umbau der Kita ist im Vergleich zu der Containerlösung als zu teuer bewertet und verworfen worden.

Vorgesehen sind nun Container mit einem Klassenraum von rund 65 Quadratmetern Fläche und ein Mehrzweckraum, ebenfalls mit rund 65 Quadratmetern. Hinzu kommt ein Raum für die Sprachförderung (32 Quadratmeter) sowie Toiletten, ein Lager und ein Technikraum. Die beiden Anlagen sind 14,50 und 17,25 Meter lang. Uwe Bruchhäuser kündigte an, dass die Container noch bis Ende Dezember beschafft werden sollen. „Ein anspruchsvoller Zeitplan“, kommentierte er zu dem Rahmen bis zum Jahresende.

Freibad Nassau: Sonnensegel und einfache Umkleide vorgeschlagen

Auf Zustimmung im VG-Rat traf ein Antrag der SPD-Fraktion, der sich mit dem Nassauer Freibad befasste. Für die Freizeiteinrichtung soll ein Sonnensegel beschafft werden, außerdem wurde eine einfache Umkleidemöglichkeit am Kleinkindbecken angeregt. Um lange Schlangen am Einlass zu vermeiden, soll es außerdem unterschiedliche Eingänge für Nutzer mit Dauerkarten und für Besucher mit Einzelkarten geben. Alles soll laut Jan Niklas Bär, dem Fraktionsvorsitzenden der Sozialdemokraten, dazu dienen, an heißen Tagen Staus am Weg zum Badevergnügen abzubauen oder ganz zu vermeiden.