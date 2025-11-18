Schnelles Internet zögerlich VG Nastätten: Warum Glasfaser mancherorts ausbleibt 18.11.2025, 18:00 Uhr

i Glasfaserkabel werden in die Erde verlegt. Doch nicht in allen Gemeinden in der VG Nastätten wird aktuell das Glasfasernetz ausgebaut. picture alliance/dpa/Armin Weigel

In der VG Nastätten stockt der Glasfaserausbau – und das aus ganz unterschiedlichen Gründen. Zwischen Insolvenzen, Zuständigkeiten und offenen Fragen bleibt mancher Ort weiterhin unversorgt. Wir haben die Verwaltung nach den Hintergründen befragt.

Das Unternehmen Unsere Grüne Glasfaser (UGG) hat in den Verbandsgemeinden (VGs) Loreley, Bad Ems-Nassau und Nastätten den eigenwirtschaftlichen Glasfaserausbau mit dem Unternehmen Phoenix Engineering übernommen. Problem – zumindest für Teile des Gebiets – ist, dass Phoenix Ende September Insolvenz angemeldet hat.







