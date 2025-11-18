VG Nastätten: Warum Glasfaser mancherorts ausbleibt

In der VG Nastätten stockt der Glasfaserausbau – und das aus ganz unterschiedlichen Gründen. Zwischen Insolvenzen, Zuständigkeiten und offenen Fragen bleibt mancher Ort weiterhin unversorgt. Wir haben die Verwaltung nach den Hintergründen befragt.
Lesezeit 2 Minuten
Das Unternehmen Unsere Grüne Glasfaser (UGG) hat in den Verbandsgemeinden (VGs) Loreley, Bad Ems-Nassau und Nastätten den eigenwirtschaftlichen Glasfaserausbau mit dem Unternehmen Phoenix Engineering übernommen. Problem – zumindest für Teile des Gebiets – ist, dass Phoenix Ende September Insolvenz angemeldet hat.