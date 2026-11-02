Nach fast zwei Jahren Arbeit hat die VG Nastätten ihr Klimaschutzkonzept beendet. Bei einer Veranstaltung im Bürgerhaus in Miehlen wurden nun erste Maßnahmen und Mitmachmöglichkeiten vorgestellt.
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Das integrierte Klimaschutzkonzept der Verbandsgemeinde (VG) Nastätten ist abgeschlossen. Johanna Liebl, Klimaschutzmanagerin der VG, stellte die Ergebnisse am vergangenen Donnerstag vor. An der Veranstaltung „Klimaschutz – packen wir’s an!“ im Bürgerhaus in Miehlen nahmen viele Bürgerinnen und Bürger aus der VG teil.