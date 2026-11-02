Erfolgreiche Umsetzung
VG Nastätten schließt Klimaschutzkonzept ab
Die Klimaschutzmanagerin der VG Nastätten, Johanna Liebl, präsentierte das abgeschlossene Klimaschutzkonzept der VG der Öffentli
Die Klimaschutzmanagerin der VG Nastätten, Johanna Liebl, präsentierte das abgeschlossene Klimaschutzkonzept der VG der Öffentlichkeit.
Mariam Nasiripour

Nach fast zwei Jahren Arbeit hat die VG Nastätten ihr Klimaschutzkonzept beendet. Bei einer Veranstaltung im Bürgerhaus in Miehlen wurden nun erste Maßnahmen und Mitmachmöglichkeiten vorgestellt.

Lesezeit 3 Minuten
Das integrierte Klimaschutzkonzept der Verbandsgemeinde (VG) Nastätten ist abgeschlossen. Johanna Liebl, Klimaschutzmanagerin der VG, stellte die Ergebnisse am vergangenen Donnerstag vor. An der Veranstaltung „Klimaschutz – packen wir’s an!“ im Bürgerhaus in Miehlen nahmen viele Bürgerinnen und Bürger aus der VG teil.
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