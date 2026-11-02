Erfolgreiche Umsetzung VG Nastätten schließt Klimaschutzkonzept ab Mariam Nasiripour 02.11.2026, 12:00 Uhr

i Die Klimaschutzmanagerin der VG Nastätten, Johanna Liebl, präsentierte das abgeschlossene Klimaschutzkonzept der VG der Öffentlichkeit. Mariam Nasiripour

Nach fast zwei Jahren Arbeit hat die VG Nastätten ihr Klimaschutzkonzept beendet. Bei einer Veranstaltung im Bürgerhaus in Miehlen wurden nun erste Maßnahmen und Mitmachmöglichkeiten vorgestellt.

Das integrierte Klimaschutzkonzept der Verbandsgemeinde (VG) Nastätten ist abgeschlossen. Johanna Liebl, Klimaschutzmanagerin der VG, stellte die Ergebnisse am vergangenen Donnerstag vor. An der Veranstaltung „Klimaschutz – packen wir’s an!“ im Bürgerhaus in Miehlen nahmen viele Bürgerinnen und Bürger aus der VG teil.







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