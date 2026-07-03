Wie verhält man sich, wenn der vermeintliche Enkel anruft und Tausende Euro fordert? Antworten auf diese und weitere Fragen rund um Sicherheit und Gesundheit gibt es beim Sicherheits- und Gesundheitstag der VG Nastätten am 7. August.
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29 Informationsstände und ein großes Vortrags- sowie Mitmachprogramm erwartet die Besucher des Sicherheits- und Gesundheitstages am Freitag, 7. August, von 10 bis 18 Uhr im Bürgerhaus in Miehlen. Von der Selbsthilfegruppe für pflegende Angehörige und den Hospizdiensten Rhein-Lahn über die Polizei Koblenz bis zur Deutschen Verkehrswacht und das Deutsche Rote Kreuz (DRK) bilden die Aussteller eine breite Angebotspalette ab.