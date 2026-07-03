Vorträge und Mitmachangebote VG Nastätten lädt zu Sicherheits- und Gesundheitstag Mariam Nasiripour 03.07.2026, 12:00 Uhr

i Sie freuen sich, den diesjährigen Sicherheits- und Gesundheitstag anzukündigen (v. links): Benjamin Engel vom DRK Mittelrhein, Sylvia Wawrzinski-Schmidt vom Kontaktbüro Pflegeselbsthilfe Westerburg, Gemeindeschwester plus Elvira Pikullik und VG-Bürgermeister Jens Güllering. Mariam Nasiripour

Wie verhält man sich, wenn der vermeintliche Enkel anruft und Tausende Euro fordert? Antworten auf diese und weitere Fragen rund um Sicherheit und Gesundheit gibt es beim Sicherheits- und Gesundheitstag der VG Nastätten am 7. August.

29 Informationsstände und ein großes Vortrags- sowie Mitmachprogramm erwartet die Besucher des Sicherheits- und Gesundheitstages am Freitag, 7. August, von 10 bis 18 Uhr im Bürgerhaus in Miehlen. Von der Selbsthilfegruppe für pflegende Angehörige und den Hospizdiensten Rhein-Lahn über die Polizei Koblenz bis zur Deutschen Verkehrswacht und das Deutsche Rote Kreuz (DRK) bilden die Aussteller eine breite Angebotspalette ab.







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