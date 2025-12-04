Workshop in Bogel VG Nastätten erarbeitet erstes Klimaschutzkonzept Mariam Nasiripour 04.12.2025, 06:00 Uhr

i An fünf Thementischen diskutierten die Teilnehmer beim Workshop angeregt und tauschten sich aus. Mariam Nasiripour

Um einen Beitrag zum nationalen Klimaschutzziel zu leisten, arbeitet die Verbandsgemeinde Nastätten aktuell an ihrem ersten Klimaschutzkonzept – als eine der letzten Regionen im Rhein-Lahn-Kreis. Bei einem Workshop wurden nun erste Ideen gesammelt.

Deutschland soll bis 2045 treibhausgasneutral werden. Das ist das nationale Klimaschutzziel. Dazu sind alle aufgerufen, ihren Beitrag zu leisten, ob Privatpersonen, öffentliche Hand oder Wirtschaft. Als eine der letzten Regionen im Rhein-Lahn-Kreis erarbeitet die Verbandsgemeinde (VG) Nastätten derzeit ihr erstes integriertes Klimaschutzkonzept.







Artikel teilen

Artikel teilen