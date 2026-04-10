Wärmepumpen, Photovoltaik, Geothermie: Mit dem Beschluss der Kommunalen Wärmeplanung hat die Verbandsgemeinde (VG) Nastätten nun einen weiteren Schritt in Richtung Energiewende gemacht. Wie genau soll die energetische Zukunft der VG aussehen?
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Die Kommunale Wärmeplanung (KWP) der Verbandsgemeinde (VG) Nastätten ist beschlossene Sache, im wahrsten Sinne des Wortes. In der jüngsten Sitzung des VG-Rats stimmten die Mitglieder einstimmig dafür. Nun ist der Weg für die Verwaltung geebnet, alle notwendigen Schritte und Maßnahmen zur Umsetzung des Wärmeplans zu ergreifen.