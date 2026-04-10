Für erfolgreiche Energiewende VG Nastätten beschließt Kommunale Wärmeplanung Mariam Nasiripour 10.04.2026, 18:00 Uhr

i "Welche Heizung ist die richtige für mein Zuhause?" sei die häufigste Frage bei dem Infoabend zum Thema Kommunale Wärmeplanung gewesen, sagte ein Vertreter der Firma Völzke. Mariam Nasiripour

Wärmepumpen, Photovoltaik, Geothermie: Mit dem Beschluss der Kommunalen Wärmeplanung hat die Verbandsgemeinde (VG) Nastätten nun einen weiteren Schritt in Richtung Energiewende gemacht. Wie genau soll die energetische Zukunft der VG aussehen?

Die Kommunale Wärmeplanung (KWP) der Verbandsgemeinde (VG) Nastätten ist beschlossene Sache, im wahrsten Sinne des Wortes. In der jüngsten Sitzung des VG-Rats stimmten die Mitglieder einstimmig dafür. Nun ist der Weg für die Verwaltung geebnet, alle notwendigen Schritte und Maßnahmen zur Umsetzung des Wärmeplans zu ergreifen.







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