Nach Glaserpleite VG Loreley: UGG stoppt Glasfasausbau in elf Orten Johannes Koenig 28.05.2026, 19:00 Uhr

i Bald soll es Neuigkeiten geben, aber aktuell stockt der Glasfaserausbau noch in mehreren Ortsgemeinden der VG Loreley. Moritz Frankenberg. picture alliance/dpa

Die Insolvenz des Generalunternehmers Phoenix Engineering hat den Glasfaserausbau in Teilen des Rhein-Lahn-Kreises zum Erliegen gebracht. Im April verkündete nun auch der Auftraggeber, die Ausbauvereinbarungen mit elf Ortsgemeinden aufzulösen.

Paukenschlag beim Glasfaserausbau in der Verbandsgemeinde (VG) Loreley. Die Insolvenz der Baufirma Phoenix Engineering im vergangenen September hat weiterhin Folgen. Denn nun hat der ehemalige Auftraggeber der Firma, der Netzbetreiber „Unsere Grüne Glasfaser“ (UGG), Anfang April die Zusammenarbeit mit mehreren Ortsgemeinden in der VG Loreley aufgekündigt.







Artikel teilen

Artikel teilen