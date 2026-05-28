Die Insolvenz des Generalunternehmers Phoenix Engineering hat den Glasfaserausbau in Teilen des Rhein-Lahn-Kreises zum Erliegen gebracht. Im April verkündete nun auch der Auftraggeber, die Ausbauvereinbarungen mit elf Ortsgemeinden aufzulösen.
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Paukenschlag beim Glasfaserausbau in der Verbandsgemeinde (VG) Loreley. Die Insolvenz der Baufirma Phoenix Engineering im vergangenen September hat weiterhin Folgen. Denn nun hat der ehemalige Auftraggeber der Firma, der Netzbetreiber „Unsere Grüne Glasfaser“ (UGG), Anfang April die Zusammenarbeit mit mehreren Ortsgemeinden in der VG Loreley aufgekündigt.