Bis zur Buga ist nicht mehr lang. Bis dahin soll auch das Loreley-Plateau fit gemacht werden für die Besucherströme. Zusätzlich zu den vorgestellten Buga-Plänen nimmt auch die VG noch mal Geld in die Hand und packt auf dem Felsen an. Das ist geplant.
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Kaum scheint das Loreley-Plateau fertig, wird schon weitergewerkelt. Nicht nur die Buga-Macher packen das Aushängeschild des Mittelrheins an, um Daueranlagen und Ausstellungsflächen für 2029 parat zu machen, auch die Verbandsgemeinde steckt noch einmal Geld in ihre Perle hoch überm Rhein.