Vor der Buga 2029 VG Loreley pumpt noch mal 1 Million Euro ins Plateau Marta Fröhlich 09.09.2026, 20:00 Uhr

i Bis zur Buga wird sich das gerade frisch gestaltete Loreley-Plateau noch einmal kräftig wandeln. Auch die VG Loreley nimmt noch einmal Geld dafür in die Hand. Marta Fröhlich

Bis zur Buga ist nicht mehr lang. Bis dahin soll auch das Loreley-Plateau fit gemacht werden für die Besucherströme. Zusätzlich zu den vorgestellten Buga-Plänen nimmt auch die VG noch mal Geld in die Hand und packt auf dem Felsen an. Das ist geplant.

Kaum scheint das Loreley-Plateau fertig, wird schon weitergewerkelt. Nicht nur die Buga-Macher packen das Aushängeschild des Mittelrheins an, um Daueranlagen und Ausstellungsflächen für 2029 parat zu machen, auch die Verbandsgemeinde steckt noch einmal Geld in ihre Perle hoch überm Rhein.







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