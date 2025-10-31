Schnelles Internet ausgebremst VG Loreley: Glasfaserausbau hängt nach Phoenix-Pleite 31.10.2025, 14:00 Uhr

i Nach der Insolvenz von Phoenix Engineering stoppt der Breitbandausbau, wo Unsere Grüne Glasfaser gemeinsam mit dem Generalunternehmer aktiv war. In einigen VGs sind die Arbeiten schon weitgehen abgeschlossen, in der VG ist der Fortgang aktuell noch ungewiss. Vesa Moilanen. picture alliance/dpa/Lehtikuva

Nach der Insolvenz von Phoenix Engineering stoppt der Glasfaserausbau im Rhein-Lahn-Kreis, wo Unsere Grüne Glasfaser mit dem Generalunternehmer aktiv war. In einigen VGs sind die Arbeiten weit gediehen, in der VG Loreley ist der Fortgang ungewiss.

Wo Unsere Grüne Glasfaser (UGG) die Menschen im Kreisgebiet mit dem Netz für schnellstes Internet verbinden wollte, stocken aktuell die Arbeiten. Hintergrund ist die Pleite des von der UGG beauftragten Generalunternehmers Phoenix Engineering. Insbesondere die Menschen in der Verbandsgemeinde Loreley sind betroffen.







