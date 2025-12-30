Konzepte werden umrissen
VG Diez: Wann kommt Bürgerbeteiligung bei PV-Anlagen?
Die Experten des Klimaschutzbeirates haben 40 geeignete Liegenschaften der VG Diez ermittelt, die für PV-Anlagen geeignet wären.
Anfang des Jahres stellte die SPD den Antrag, Möglichkeiten zur Bürgerbeteiligung an PV-Anlagen auf Liegenschaften der VG auszuarbeiten. Richard Koch und Inga Vergin vom Klimaschutzbeirat umrissen nun mögliche Konzepte.

Anfang des Jahres hatte die SPD-Fraktion im Rat der Verbandsgemeinde (VG) Diez den Antrag gestellt, Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung an Photovoltaik (PV)-Anlagen auf Liegenschaften der VG zu prüfen. Dies war an den Klimaschutzbeirat der VG Diez delegiert worden.

