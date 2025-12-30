Konzepte werden umrissen VG Diez: Wann kommt Bürgerbeteiligung bei PV-Anlagen? Till Kronsfoth 30.12.2025, 18:00 Uhr

i Die Experten des Klimaschutzbeirates haben 40 geeignete Liegenschaften der VG Diez ermittelt, die für PV-Anlagen geeignet wären. Max Wagner Autarkie GmbH

Anfang des Jahres stellte die SPD den Antrag, Möglichkeiten zur Bürgerbeteiligung an PV-Anlagen auf Liegenschaften der VG auszuarbeiten. Richard Koch und Inga Vergin vom Klimaschutzbeirat umrissen nun mögliche Konzepte.

Anfang des Jahres hatte die SPD-Fraktion im Rat der Verbandsgemeinde (VG) Diez den Antrag gestellt, Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung an Photovoltaik (PV)-Anlagen auf Liegenschaften der VG zu prüfen. Dies war an den Klimaschutzbeirat der VG Diez delegiert worden.







Artikel teilen

Artikel teilen