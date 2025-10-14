Ein Antrag der Grünen im VG-Rat Diez fand fraktionsübergreifende Zustimmung. Darin ging es um den Fokus auf Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung bei Ausschreibungen für Bauprojekte. Aber auch die Mitarbeiter der Verwaltung bilden sich weiter.
Bei zukünftigen Ausschreibungen wird die Verwaltung der Verbandsgemeinde (VG) Diez die Kriterien Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung, Umweltverträglichkeit, Klimaneutralität und Energieeffizienz als Maßstab für die Firmen anlegen, informierte die Verwaltung die Ratsmitglieder bei der jüngsten Sitzung des VG-Rates.