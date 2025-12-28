Haushalt verabschiedet VG Diez: Umlage erhöht sich 2026 Till Kronsfoth 28.12.2025, 18:00 Uhr

i Fraktionsübergreifende Zustimmung gab es für die Umlagenerhöhung bei der Abstimmung im VG-Rat. Christin Klose. dpa-tmn

Breite Zustimmung erhielt die Erhöhung der Verbandsgemeindeumlage auf der letzten Sitzung des Diezer VG-Rates angesichts des großen Investitionsstaus und noch größerer Herausforderungen für Schulen und Katastrophenschutz.

Alle Ortsgemeinden innerhalb einer Verbandsgemeinde (VG) zahlen einen gewissen Prozentsatz ihrer Steuereinnahmen an die VG als Umlage zur Finanzierung gemeinsamer Aufgaben – die Verbandsgemeinde-Umlage. In der VG Diez betrug diese 2025 31,6 Prozent. Im kommenden Jahr wird sie auf 33,5 Prozent erhöht.







