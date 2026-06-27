Ausbau der Feuerwehr VG Diez geht weiterhin mit großen Schritten voran Till Kronsfoth 27.06.2026, 06:00 Uhr

i Wegweisendes für die Zukunft der Feuerwehrgerätehäuser wurde unlängst im Rat der Verbandsgemeinde Diez beschlossen. Philipp von Ditfurth. Philipp von Ditfurth/dpa

Unter Wahrung ihrer Eigenständigkeit legen Gückingen und Aull ihre Feuerwehrgerätehäuser zusammen, ebenso wie Charlottenberg, Holzappel und Horhausen.

Bei mehr als 20 Tagesordnungspunkten und 35 Grad Außentemperatur fällten die Mitglieder des Verbandsgemeinderates Diez eine Reihe weitreichender Beschlüsse zur weiteren Ertüchtigung der Feuerwehr. Neue Fahrzeuge für Fachingen und Cramberg So wurde einstimmig die Beschaffung eines Gerätewagens Logistik (GWL) für die Einheit Birlenbach-Fachingen beschlossen.







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