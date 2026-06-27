Unter Wahrung ihrer Eigenständigkeit legen Gückingen und Aull ihre Feuerwehrgerätehäuser zusammen, ebenso wie Charlottenberg, Holzappel und Horhausen.
Bei mehr als 20 Tagesordnungspunkten und 35 Grad Außentemperatur fällten die Mitglieder des Verbandsgemeinderates Diez eine Reihe weitreichender Beschlüsse zur weiteren Ertüchtigung der Feuerwehr.
Neue Fahrzeuge für Fachingen und CrambergSo wurde einstimmig die Beschaffung eines Gerätewagens Logistik (GWL) für die Einheit Birlenbach-Fachingen beschlossen.
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