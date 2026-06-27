Ausbau der Feuerwehr
VG Diez geht weiterhin mit großen Schritten voran
Wegweisendes für die Zukunft der Feuerwehrgerätehäuser wurde unlängst im Rat der Verbandsgemeinde Diez beschlossen.
Wegweisendes für die Zukunft der Feuerwehrgerätehäuser wurde unlängst im Rat der Verbandsgemeinde Diez beschlossen.
Philipp von Ditfurth. Philipp von Ditfurth/dpa

Unter Wahrung ihrer Eigenständigkeit legen Gückingen und Aull ihre Feuerwehrgerätehäuser zusammen, ebenso wie Charlottenberg, Holzappel und Horhausen.

Lesezeit 3 Minuten
Bei mehr als 20 Tagesordnungspunkten und 35 Grad Außentemperatur fällten die Mitglieder des Verbandsgemeinderates Diez eine Reihe weitreichender Beschlüsse zur weiteren Ertüchtigung der Feuerwehr.

Neue Fahrzeuge für Fachingen und Cramberg

So wurde einstimmig die Beschaffung eines Gerätewagens Logistik (GWL) für die Einheit Birlenbach-Fachingen beschlossen.

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