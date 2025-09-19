Künstliche Intelligenz VG Diez: Charly nimmt rund um die Uhr Anrufe entgegen 19.09.2025, 11:00 Uhr

i Die Diezer VG-Verwaltung wird digitaler: Mit Charly gibt es nun einen KI-Assistenten, der auch außerhalb der Öffnungszeiten die Anliegen der Bürger bearbeitet. Archiv Andreas Galonska. Andreas Galonska

24 Stunden Dienst am Bürger – in der VG-Verwaltung in Diez vielleicht bald Realität. Charly ist der erste KI-Assistent in einer kommunalen Verwaltung. Dabei hat die Künstliche Intelligenz so einiges auf Lager.

Wie kann ich meinen Reisepass verlängern lassen? Solche und andere Fragen werden in der Verbandsgemeindeverwaltung Diez künftig zu jeder Tages- und Nachtzeit beantwortet – von KI-Assistent Charly. Die künstliche Intelligenz nimmt Anrufe entgegen, wenn die Zentrale nicht besetzt ist.







Artikel teilen

Artikel teilen