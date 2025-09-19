24 Stunden Dienst am Bürger – in der VG-Verwaltung in Diez vielleicht bald Realität. Charly ist der erste KI-Assistent in einer kommunalen Verwaltung. Dabei hat die Künstliche Intelligenz so einiges auf Lager.
Lesezeit 3 Minuten
Wie kann ich meinen Reisepass verlängern lassen? Solche und andere Fragen werden in der Verbandsgemeindeverwaltung Diez künftig zu jeder Tages- und Nachtzeit beantwortet – von KI-Assistent Charly. Die künstliche Intelligenz nimmt Anrufe entgegen, wenn die Zentrale nicht besetzt ist.