Synergieeffekte schaffen
VG Diez bringt Strombilanzkreis auf den Weg
Ein Stromzähler wird abgelesen (Symbolbild). Der Diezer VG-Rat stimmte für die Beteiligung an einer Studie für einen Strombilanz
Ein Stromzähler wird abgelesen (Symbolbild). Der Diezer VG-Rat stimmte für die Beteiligung an einer Studie für einen Strombilanzkreis.
dpa/Sina Schuldt

Strom sparen und gleichzeitig etwas für die Umwelt tun: Das strebt die VG Diez mit der Implementierung eines Strombilanzkreises an: Bürgermeisterin Busch versprach, den Rat über den Fortgang auf dem Laufenden zu halten.

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Der Verbandsgemeinderat Diez beschloss in seiner jüngsten Sitzung, sich an einer Machbarkeitsstudie für einen Strombilanzkreis zu beteiligen.

Zustimmung einstimmig

Die Verbandsgemeinde Diez setzte in den vergangenen Jahren verschiedene Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und zum Ausbau erneuerbarer Energien in den eigenen Liegenschaften um.

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