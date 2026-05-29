Wahltag in der VG BEN VG-Bürgermeister VG BEN: So sehen die Fristen aus Andreas Galonska 29.05.2026, 12:00 Uhr

i Am 6. September darf in der VG Bad Ems-Nassau der neue VG-Bürgermeister gewählt werden. Außerdem stehen Entscheidungen in Nievern und in Dornholzhausen an. Mariam Nasiripour

Bis wann können noch Vorschläge für die Wahl des Bürgermeisters der VG Bad Ems-Nassau eingereicht werden? Dazu und zu den Wahlen in Nievern und in Dornholzhausen gibt es nun konkrete Termine.

Am Sonntag, 6. September, werden die Bürgerinnen und Bürger in der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau den Nachfolger von Bürgermeister Uwe Bruchhäuser bestimmen. Außerdem wird es an dem Tag auch über den Nachfolger oder die Nachfolgerin von Lutz Zaun als Ortschef von Nievern und um die Neuwahl des Ortsgemeinderats und des Ortschefs von Dornholzhausen gehen.







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