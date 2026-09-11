Wahl des Bürgermeisters VG BEN: Wer mobilisiert in der Stichwahl am besten? Andreas Galonska 11.09.2026, 16:00 Uhr

i Manuel Minor und Oliver Krügel gehen am 20. September in die Stichwahl. Dann können die Bürger in der VG Bad Ems-Nassau entscheiden, wer von ihnen künftig Bürgermeister wird. Andreas Galonska

Oliver Krügel und Manuel Minor gehen in die Stichwahl für das Amt des Bürgermeisters der VG Bad Ems-Nassau. Im Gespräch mit unserer Zeitung schätzen sie ihre Chancen ein.

Bei der Wahl zum neuen Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau hat es am Sonntag noch keinen Sieger gegeben. Oliver Krügel (CDU) kam auf Platz eins mit 47,5 Prozent der Stimmen, die absolute Mehrheit wurde aber verfehlt. Manuel Minor (parteilos, unterstützt von SPD, Grünen und der Linken) erreichte 37,4 Prozent der Stimmen.







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