Nach Rücktrittseklat im Rat VG BEN verwaltet nun Ortsgemeinde Dornholzhausen Marta Fröhlich 20.03.2026, 17:00 Uhr

i Im Rathaus der VG-Verwaltung Bad Ems-Nassau wurde nun ein Beauftragter für die Ortsgemeinde Dornholzhausen berufen. Andreas Galonska

Nach dem Rücktritt von fünf Ratsmitgliedern und dem Bürgermeister ist Dornholzhausen führungslos. Von möglichen Nachrückern gab es bisher nur Absagen. Die VG hat jetzt einen Beauftragten mit der Verwaltung beauftragt. Was nun ansteht.

Weiterentwicklung im Gemeinderat Dornholzhausen: Nachdem fünf Ratsmitglieder und der Bürgermeister zurückgetreten sind, hat die Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau nun einen Beauftragten bestellt, der die Gemeinde verwaltet, solange diese ohne Bürgermeister und ohne beschlussfähigen Rat ist.







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