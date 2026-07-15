Brandgefahr vermeiden
VG BEN verbietet offenes Feuer in Gärten und im Wald
Symbolfoto: Ein Schild weist auf das Lagerfeuer-Verbot hin. Langanhaltende Trockenheit lässt das Waldbrandrisiko auch in der Ver
Symbolfoto: Ein Schild weist auf das Lagerfeuer-Verbot hin. Langanhaltende Trockenheit lässt das Waldbrandrisiko auch in der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau steigen.
Nicolas Armer. picture alliance/dpa

Es bleibt weiter heiß und vor allem trocken. Daher erinnert die Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau an eine gültige Allgemeinverfügung, die offenes Feuer in Gärten und im Wald zurzeit verbietet.

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Wegen der anhaltenden Trockenheit und der bislang geringen Regenmengen erinnert die Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau an die bis Sonntag, 2. August gültige Allgemeinverfügung zum Verbot von offenem Feuer im Wald, auf öffentlichen und landwirtschaftlichen Flächen sowie in privaten Gärten im gesamten Gebiet der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau.
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