Es bleibt weiter heiß und vor allem trocken. Daher erinnert die Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau an eine gültige Allgemeinverfügung, die offenes Feuer in Gärten und im Wald zurzeit verbietet.
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Wegen der anhaltenden Trockenheit und der bislang geringen Regenmengen erinnert die Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau an die bis Sonntag, 2. August gültige Allgemeinverfügung zum Verbot von offenem Feuer im Wald, auf öffentlichen und landwirtschaftlichen Flächen sowie in privaten Gärten im gesamten Gebiet der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau.