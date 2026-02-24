Ufermauern prüfen VG BEN übernimmt nicht die Mauern am Kaltbach Nassau Andreas Galonska 24.02.2026, 10:00 Uhr

i Teilweise reicht die Bebauung am Kaltbach in Nassau direkt an das Gewässer an. Dort soll bald der Zustand der Ufermauern geprüft werden. Andreas Galonska

Der Nassauer Stadtrat hatte kürzlich über die Mauern am Kaltbach zu beschließen. Die Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau stellt nun klar, wie es dort weitergehen soll.

In der jüngsten Sitzung des Nassauer Stadtrats ging es um die Mauern am Kaltbach in Nassau zwischen dem Spielplatz und der Straße Oberer Bongert. Darin hatte sich leider der Fehlerteufel eingeschlichen. Uwe Bruchhäuser, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau, weist nun darauf hin, dass die Verbandsgemeinde nicht pauschal die Zuständigkeit für die Ufermauern übernommen hat.







