Schule soll an Kreis gehen VG BEN: Übernahme von Schule weiter verhandeln Andreas Galonska 18.12.2025, 18:00 Uhr

i Bekommt der Landkreis künftig die Trägerschaft der Realschule plus Bad Ems-Nassau? Im Verbandsgemeinderat wurde über die Modalitäten einer solchen Vereinbarung diskutiert. Andreas Galonska

Alle weiterführenden Schulen sollen an den Landkreis gehen. In der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau wird die Übernahme der Trägerschaft zwar begrüßt, aber es kamen im VG-Rat Fragen zu Ausgleichszahlungen auf.

Die Trägerschaft von Schulen könnte an den Rhein-Lahn-Kreis wechseln – aber sind die Verbandsgemeinden (VG) damit auch einverstanden? In der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderats Bad Ems-Nassau gab es dazu Gesprächsbedarf, da der Landkreis verlangt, dass die VG auf einen finanziellen Ausgleich verzichtet, wenn der Kreis die Realschule plus übernimmt.







