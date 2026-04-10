Neue touristische Strukturen
VG BEN stimmt für Kooperationen im Tourismus

Mehr Effizienz durch Bündelung, so könnte man den künftigen Weg im Tourismus der Region beschreiben. Die VG Bad Ems-Nassau will dabei eng mit den Verbandsgemeinden Diez, Nastätten und Aar-Einrich zusammenarbeiten.

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Im Tourismus sollen neue Wege bestritten werden. Das Land Rheinland-Pfalz verfolgt die Umsetzung der Tourismusstrategie 2025, bei der es um eine Neustrukturierung der touristischen Ebenen – Land, Region und Kommune – geht. Beabsichtigt wird eine effizientere Zusammenarbeit, Doppelstrukturen sollen vermieden und Ressourcen gebündelt werden.

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