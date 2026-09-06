Wahl in der VG BEN VG BEN: Stichwahl um das Bürgermeisteramt Andreas Galonska 06.09.2026, 20:44 Uhr

i Jede Menge Wahlzettel durften in der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau bei der Wahl des Bürgermeisters ausgezählt werden. Dort wird es am 20. September zu einer Stichwahl kommen. Andreas Galonska

Spannender Wahlgang in der VG Bad Ems-Nassau. Oliver Krügel landete dabei auf Platz eins, gefolgt von Manuel Minor, die beide am 20. September in die Stichwahl gehen werden.

In der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau wird es am 20. September zu einer Stichwahl um das Amt des Bürgermeisters kommen. Im ersten Wahlgang erreicht Oliver Krügel (CDU) 47,5 Prozent der Stimmen, Manuel Minor (parteilos, unterstützt von SPD, Grünen und der Linken) erzielte 37,4 Prozent, der AfD-Bewerber Lino Schmidt kam auf 15,0 Prozent.







Artikel teilen

Artikel teilen