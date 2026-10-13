Grundversorgung sichern
VG BEN plant mehrere neue Wasserleitungen
Tinkwasser läuft aus dem Wasserhahn im Badezimmer in ein Glas (Symbolbild). Im Verbandsgemeinderat Bad Ems-Nassau wurde über meh
Tinkwasser läuft aus dem Wasserhahn im Badezimmer in ein Glas (Symbolbild). Im Verbandsgemeinderat Bad Ems-Nassau wurde über mehrere Projekte für die Trinkwasserversorgung gesprochen und abgestimmt.
Monika Skolimowska/dpa

Jeder braucht Trinkwasser, alle Bürger freuen sich über ein intaktes Kanalnetz. Beides kostet und braucht regelmäßige Erneuerungen, so auch in der VG Bad Ems-Nassau, wo etliche Projekte im Rat behandelt wurden.

Lesezeit 3 Minuten
Selbstverständlich sprudelt Trinkwasser aus den Leitungen, wenn man den Hahn aufdreht. Aber der Weg des Wassers ist oftmals eine beschwerliche Angelegenheit, da lange Strecken und Höhenmeter bewältigt werden müssen. In der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderats Bad Ems-Nassau wurden gleich mehrere Aufträge vergeben, die alle mit dem lebenswichtigen Nass zu tun hatten.
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