Jeder braucht Trinkwasser, alle Bürger freuen sich über ein intaktes Kanalnetz. Beides kostet und braucht regelmäßige Erneuerungen, so auch in der VG Bad Ems-Nassau, wo etliche Projekte im Rat behandelt wurden.
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Selbstverständlich sprudelt Trinkwasser aus den Leitungen, wenn man den Hahn aufdreht. Aber der Weg des Wassers ist oftmals eine beschwerliche Angelegenheit, da lange Strecken und Höhenmeter bewältigt werden müssen. In der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderats Bad Ems-Nassau wurden gleich mehrere Aufträge vergeben, die alle mit dem lebenswichtigen Nass zu tun hatten.