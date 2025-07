Über Geld vom Land in Millionenhöhe hatte sich der Verbandsgemeinderat Bad Ems-Nassau schon in einer früheren Sitzung sehr erfreut gezeigt, nun ging es um die konkrete Verwendung der rund 4,6 Millionen Euro aus dem Regionalen Zukunftsprogramm. In der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderats wurde auch deutlich, dass das Programm nicht ganz so unbürokratisch umgesetzt werden kann wie gedacht.

Uwe Bruchhäuser (SPD), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau, erklärte, dass die Vorhaben für das Regionale Zukunftsprogramm bis Ende August angemeldet werden müssen. Dabei ging es zunächst um eine Übertragung von Aufgaben von den Städten und Ortsgemeinden auf die Verbandsgemeinde, der zugestimmt wurde. Aufgelistet wurden die Maßnahmen, die als übergreifend und als Verbandsgemeinde-Projekte eingestuft werden. Darunter Ausgaben für Notstromaggregate und Feldbetten für Notfälle, Hochwasserschutzsysteme und Veranstaltungssperren für größere Feste. Letztere wurden nach den Anschlägen auf Weihnachts- und andere Märkte nötig, damit die Besucher vor Attacken mit Lkws und Autos gesichert werden. Für Notstrom und Feldbetten werden rund 800.000 Euro Zuschuss beantragt, für Hochwasserschutz 100.000 Euro und für Veranstaltungssperren rund 110.000 Euro.

Tanklöschfahrzeug, Filtertechnik und Makerspace

Hinzu kommt ein Wechselladerfahrzeug der Feuerwehr für Waldbrände, alternativ ein Tanklöschfahrzeug für den Einsatz im Wald, die 550.000 oder 667.000 Euro kosten (Zuschuss jeweils 420.000 Euro). Für leichte Bekleidung bei der Waldbrandbekämpfung sind 134.000 Euro vorgesehen, für die Cybersicherheit 50.000 Euro. In der Realschule plus soll für 60.000 Euro ein Mint-Raum entstehen (bei Nutzung durch die VHS). „Mint“ steht für die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. In Singhofen soll an der Grundschule ein Schulcontainer für 250.000 Euro (Zuschuss: 150.000 Euro) entstehen. Das in Nassau ausführlich vorgestellte Makerspace-Projekt (einer kleinen Werkstatt für innovative Produkte) soll mit 51.000 Euro (Zuschuss: 15.000 Euro) unterstützt werden. Für die Filtertechnik im Nassauer Freibad sind 300.000 Euro vorgesehen. Hinzu kommen ein überörtliches Wanderwegekonzept (200.000 Euro), Hangsicherungen am Lahntalradweg (220.000 Euro) sowie die Sanierung des Dausenauer Rathauses (718.000 Euro, Zuschuss: 292.500). Alle Maßnahmen zusammen kosten rund 2,5 Millionen Euro, die Zuschüsse rund 1,8 Millionen, die Drittmittel liegen bei 78.250 Euro.

„Es hat sehr viele Wünsche von den Ortsgemeinden gegeben“, berichtete Uwe Bruchhäuser. In vielen Fällen musste zunächst geklärt werden, was denn tatsächlich förderfähig ist. „Wir haben dazu in einem intensiven Dialog mit dem Innenministerium gestanden“, fügte der VG-Chef an. „Das Ziel war: die Fördermittel komplett auszuschöpfen“, machte er deutlich. „Unbürokratisch, das sieht anders aus“, hob Thomas Heymann (FWG) zu dem Zukunftsprogramm hervor. Die beantragten Vorhaben sind aus seiner Sicht alle sinnvoll und notwendig. Bei manchen Projekten – wie dem Makerspace – sei ihm zunächst nicht klar gewesen, worum es sich dabei handelte, was aber geklärt werden konnte. Thomas Heymann wünschte sich, dass bei ähnlichen Projekten wie dem Zukunftsprogramm künftig Verwaltung und Politik stärker miteinander verzahnt werden sollen. Oliver Krügel (CDU) hielt diesen Wunsch für nachvollziehbar, er habe aber nicht umgesetzt werden können, es musste schnell gehandelt werden. Die vorgeschlagenen Projekte seien sehr vielfältig und zahlreich gewesen. Jan-Niklas Bär (SPD) bezeichnete die ausgesuchten Vorhaben als „eine sehr gute Auswahl“, bei der die Sicherheit der Menschen mit Zentrum steht. Das Maßnahmenpaket wurde vom VG-Rat einstimmig angenommen.

„Der Klimawandel ist nicht abstrakt.“

Uwe Bruchhäuser (SPD), Bürgermeister der VG Bad Ems-Nassau

Zustimmung fand auch der Vorschlag zur Einführung eines Klimaanpassungsmanagements in der VG BEN. Zu den möglichen Inhalten einer Klimaanpassungsstrategie gehören laut Umweltbundesamt eine Bestandsaufnahme der Ausgangslage, die Darstellung der direkten und indirekten Klimaauswirkungen, Beschreibung der Prioritäten, Hinweise auf Anpassungsmöglichkeiten und die Umsetzung von Maßnahmen. Für das Management kann es einen Zuschuss von 80 Prozent geben. „Der Klimawandel ist nicht abstrakt“, betonte Uwe Bruchhäuser mit Blick auf gerade überstandene Tage nahe der 40-Grad-Marke. „80 Prozent – aber wovon?“, wollte Uwe Kewitz (CDU) wissen, dem eine konkrete Zahl fehlte. Die Rede war von Sach- und Personalkosten, konkret soll es um eine Fachperson gehen. „Rechnen Sie mit einem Eigenanteil von etwa 15- bis 20.000 Euro“, erläuterte Büroleiter Klaus Bonn. Das bewertete Uwe Kewitz als recht überschaubar. Der Vorschlag wurde angenommen.