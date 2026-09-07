Analyse zur Wahl VG BEN: Krügel und Minor liegen in Heimatstädten vorn Andreas Galonska 07.09.2026, 15:00 Uhr

i Die Wähler in der VG Bad Ems-Nassau hatten die Wahl zwischen Lino Schmidt, Manuel Minor und Oliver Krügel. Minor und Krügel gehen in die Stichwahl für das Amt des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde. Andreas Galonska

In der VG Bad Ems-Nassau kommt es zu einer Stichwahl zwischen Oliver Krügel und Manuel Minor. Wie haben die beiden Bewerber und AfD-Mann Lino Schmidt in den einzelnen Orten abgeschnitten? Wir blicken auf die Zahlen.

Der erste Durchgang der Bürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau ist gelaufen, nun wird es zu einer Stichwahl zwischen Oliver Krügel (CDU) und Manuel Minor (parteilos, unterstützt von SPD, Grünen und der Linken) kommen. Lino Schmidt (AfD) kam auf den dritten Platz und ist bei der Entscheidung am 20.







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