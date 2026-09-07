In der VG Bad Ems-Nassau kommt es zu einer Stichwahl zwischen Oliver Krügel und Manuel Minor. Wie haben die beiden Bewerber und AfD-Mann Lino Schmidt in den einzelnen Orten abgeschnitten? Wir blicken auf die Zahlen.
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Der erste Durchgang der Bürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau ist gelaufen, nun wird es zu einer Stichwahl zwischen Oliver Krügel (CDU) und Manuel Minor (parteilos, unterstützt von SPD, Grünen und der Linken) kommen. Lino Schmidt (AfD) kam auf den dritten Platz und ist bei der Entscheidung am 20.