Sperrelemente für große Feste VG BEN kooperiert für sichere Feiern mit den Nachbarn Andreas Galonska 12.04.2026, 06:00 Uhr

i Fröhliche Feiern, wie hier beim traditionellen Michelsmarkt-Frühschoppen in Nassau, soll es auch weiterhin geben. Dafür will die VG Bad Ems-Nassau zusammen mit anderen Kommunen Sicherheitssperren gemeinsam anschaffen. Bernd-Christoph Matern

Keine Feier ohne die nötige Sicherheit – das gilt vor allem für größere Veranstaltungen, für die Sperren gegen Amokfahrten vorgeschrieben sind. Die VG Bad Ems-Nassau wird bei deren Anschaffung nun mit anderen Kommunen kooperieren.

Die Sicherheitsauflagen sind bei den größeren Veranstaltungen in der Region deutlich erhöht worden. Auslöser dafür waren Attacken zum Beispiel auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt. Im Verbandsgemeinderat Bad Ems-Nassau wurde nun über eine Kooperation mit den Verbandsgemeinden Nastätten und Lorleley und mit der Stadt Lahnstein beim Einsatz von Straßensperren für große Feiern gesprochen.







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