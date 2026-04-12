Keine Feier ohne die nötige Sicherheit – das gilt vor allem für größere Veranstaltungen, für die Sperren gegen Amokfahrten vorgeschrieben sind. Die VG Bad Ems-Nassau wird bei deren Anschaffung nun mit anderen Kommunen kooperieren.
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Die Sicherheitsauflagen sind bei den größeren Veranstaltungen in der Region deutlich erhöht worden. Auslöser dafür waren Attacken zum Beispiel auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt. Im Verbandsgemeinderat Bad Ems-Nassau wurde nun über eine Kooperation mit den Verbandsgemeinden Nastätten und Lorleley und mit der Stadt Lahnstein beim Einsatz von Straßensperren für große Feiern gesprochen.