Sperrelemente für große Feste
VG BEN kooperiert für sichere Feiern mit den Nachbarn
Fröhliche Feiern, wie hier beim traditionellen Michelsmarkt-Frühschoppen in Nassau, soll es auch weiterhin geben. Dafür will die
Fröhliche Feiern, wie hier beim traditionellen Michelsmarkt-Frühschoppen in Nassau, soll es auch weiterhin geben. Dafür will die VG Bad Ems-Nassau zusammen mit anderen Kommunen Sicherheitssperren gemeinsam anschaffen.
Bernd-Christoph Matern

Keine Feier ohne die nötige Sicherheit – das gilt vor allem für größere Veranstaltungen, für die Sperren gegen Amokfahrten vorgeschrieben sind. Die VG Bad Ems-Nassau wird bei deren Anschaffung nun mit anderen Kommunen kooperieren.

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Die Sicherheitsauflagen sind bei den größeren Veranstaltungen in der Region deutlich erhöht worden. Auslöser dafür waren Attacken zum Beispiel auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt. Im Verbandsgemeinderat Bad Ems-Nassau wurde nun über eine Kooperation mit den Verbandsgemeinden Nastätten und Lorleley und mit der Stadt Lahnstein beim Einsatz von Straßensperren für große Feiern gesprochen.

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