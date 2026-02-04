Kinder im Blick VG BEN: FWG kritisiert Raumklima in der Kita Winden Andreas Galonska 04.02.2026, 08:00 Uhr

i Probleme mit der Heizung und dem Klima in den Räumen der Kita Winden wurden von der FWG im Verbandsgemeinderat Bad Ems-Nassau angesprochen. Dazu und zu Fragen zu der Limesschule in Arzbach gab es Antworten von Bürgermeister Uwe Bruchhäuser. Andreas Galonska

In der Kita Winden spielt die Heizung verrückt, in der Arzbacher Grundschule gab es Probleme mit der Notbetreuung. Dazu hatte die FWG im Verbandsgemeinderat Bad Ems-Nassau Anfragen, die von Bürgermeister Bruchhäuser beantwortet wurden.

Die FWG-Fraktion hatte vor der vergangenen Sitzung des Verbandsgemeinderats Bad Ems-Nassau Fragen zur Arzbacher Limesschule und zur Kita in Winden an die Verwaltung gerichtet. Gravierend sei in der Kita Winden die Problematik Raumklima und Heizungsanlage gewesen, die wohl schon seit Eröffnung des Neubaus besteht.







