In der Kita Winden spielt die Heizung verrückt, in der Arzbacher Grundschule gab es Probleme mit der Notbetreuung. Dazu hatte die FWG im Verbandsgemeinderat Bad Ems-Nassau Anfragen, die von Bürgermeister Bruchhäuser beantwortet wurden.
Die FWG-Fraktion hatte vor der vergangenen Sitzung des Verbandsgemeinderats Bad Ems-Nassau Fragen zur Arzbacher Limesschule und zur Kita in Winden an die Verwaltung gerichtet. Gravierend sei in der Kita Winden die Problematik Raumklima und Heizungsanlage gewesen, die wohl schon seit Eröffnung des Neubaus besteht.