Diskussion über Haushalt VG BEN freut sich über noch ausgeglichene Finanzen Andreas Galonska 15.12.2025, 06:00 Uhr

i Im Rathaus diskutierte der Verbandsgemeinderat Bad Ems-Nassau über den Haushalt für 2026. Trotz des leicht positiven Ergebnisses wurden doch auch kritische Töne laut, als es auf den Ausblick auf die kommenden Jahre ging. Andreas Galonska

Ein kleines Plus im Haushalt – das freute alle Mitglieder des Verbandsgemeinderats Bad Ems-Nassau. In Zukunft dürfte es mit den Finanzen allerdings deutlich enger aussehen, so die Befürchtung von vielen Ratsleuten.

In der letzten Sitzung des Jahres des Verbandsgemeinderats geht es meist um den Haushalt für das kommende Jahr, so auch in der Verbandsgemeinde (VG) Bad Ems-Nassau. Die Bilanz für das Zahlenwerk fiel im Bad Emser Rathaus positiv aus, der Ausblick auf die folgenden Jahre war allerdings von Befürchtungen geprägt, dass der Weg bald deutlich steiniger werden dürfte.







Artikel teilen

Artikel teilen