Anfragen von SPD und FWG
VG BEN: Fragen nach Trinkwasser und Hitzeschutz
Die Temperaturen haben neue Rekordwerte erreicht. Die SPD im VG-Rat Bad Ems-Nassau hat Anfragen zur Trinkwasserversorgung und zu
Die Temperaturen haben neue Rekordwerte erreicht. Die SPD im VG-Rat Bad Ems-Nassau hat Anfragen zur Trinkwasserversorgung und zum Hitzeschutz in Kitas an die Verwaltung gerichtet.
Jens Büttner/dpa. picture alliance/dpa

Die SPD im VG-Rat Bad Ems-Nassau hatte Anfragen zur Trinkwasserversorgung und zum Hitzeaktionsplan für Kitas an die Verwaltung gestellt. Die FWG thematisierte die Kosten für Feuerwehrfahrzeuge, die sie für unrealistisch hält.

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Passend zur enormen Hitze hatten die Sozialdemokraten im VG-Rat Bad Ems-Nassau zwei Anfragen an die Verwaltung der gerichtet, bei denen es um die Wasserversorgung und um einen Hitzeaktionsplan für die Kitas ging. Beide Anfragen wurden bereits von der VG beantwortet.

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