Anfragen von SPD und FWG VG BEN: Fragen nach Trinkwasser und Hitzeschutz Andreas Galonska 30.06.2026, 18:00 Uhr

i Die Temperaturen haben neue Rekordwerte erreicht. Die SPD im VG-Rat Bad Ems-Nassau hat Anfragen zur Trinkwasserversorgung und zum Hitzeschutz in Kitas an die Verwaltung gerichtet. Jens Büttner/dpa. picture alliance/dpa

Die SPD im VG-Rat Bad Ems-Nassau hatte Anfragen zur Trinkwasserversorgung und zum Hitzeaktionsplan für Kitas an die Verwaltung gestellt. Die FWG thematisierte die Kosten für Feuerwehrfahrzeuge, die sie für unrealistisch hält.

Passend zur enormen Hitze hatten die Sozialdemokraten im VG-Rat Bad Ems-Nassau zwei Anfragen an die Verwaltung der gerichtet, bei denen es um die Wasserversorgung und um einen Hitzeaktionsplan für die Kitas ging. Beide Anfragen wurden bereits von der VG beantwortet.







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