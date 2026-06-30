Die SPD im VG-Rat Bad Ems-Nassau hatte Anfragen zur Trinkwasserversorgung und zum Hitzeaktionsplan für Kitas an die Verwaltung gestellt. Die FWG thematisierte die Kosten für Feuerwehrfahrzeuge, die sie für unrealistisch hält.
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Passend zur enormen Hitze hatten die Sozialdemokraten im VG-Rat Bad Ems-Nassau zwei Anfragen an die Verwaltung der gerichtet, bei denen es um die Wasserversorgung und um einen Hitzeaktionsplan für die Kitas ging. Beide Anfragen wurden bereits von der VG beantwortet.