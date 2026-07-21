Nun steht fest, dass die Bürgerinnen und Bürger in der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau unter drei Kandidaten auswählen können, wer neuer Bürgermeister wird. Die Direktwahl steht am 6. September an.
Lesezeit 1 Minute
Die Reihen der Bewerber für die Wahl des nächsten Bürgermeisters der Verbandsgemeinde (VG)Bad Ems-Nassau haben sich gelichtet. Nun steht fest, dass es nicht fünf, sondern drei Kandidaten sind, die am 6. September in den Ring steigen werden.Am Montag ist die Frist für die Bewerbungen um 18 Uhr abgelaufen.