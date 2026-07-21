Direktwahl am 6. September VG BEN: Drei Bewerber gehen in die Bürgermeisterwahl Andreas Galonska 21.07.2026, 13:00 Uhr

i Drei Kandidaten gehen bei der Wahl zum Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau ins Rennen. Mariam Nasiripour

Nun steht fest, dass die Bürgerinnen und Bürger in der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau unter drei Kandidaten auswählen können, wer neuer Bürgermeister wird. Die Direktwahl steht am 6. September an.

Die Reihen der Bewerber für die Wahl des nächsten Bürgermeisters der Verbandsgemeinde (VG)Bad Ems-Nassau haben sich gelichtet. Nun steht fest, dass es nicht fünf, sondern drei Kandidaten sind, die am 6. September in den Ring steigen werden.Am Montag ist die Frist für die Bewerbungen um 18 Uhr abgelaufen.







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