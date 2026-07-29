Gespräch mit Bewerbern VG BEN: Diskussion mit den drei Bürgermeisterkandidaten Andreas Galonska 29.07.2026, 19:00 Uhr

i Bodo Wieseler (links) und Thomas Heymann vor dem Eingang zu Häckers Grand Hotel. Dort wird am 10.August von FWG und FDP zu einer Podiumsdiskussion mit den drei VG-Bürgermeisterkandidaten eingeladen. Andreas Galonska

In der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau steht am 6. September die Wahl des neuen Bürgermeisters an. FWG und FDP laden zu einer Podiumsdiskussion ein, zu der die drei Kandidaten für das Amt kommen werden.

Am 6. September können die Wählerinnen und Wähler in der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau über den nächsten Bürgermeister entscheiden. Dazu veranstalten FWG und FDP eine Podiumsdiskussion mit den Bewerbern Oliver Krügel (CDU), Manuel Minor (parteilos, unterstützt von SPD, Grünen und der Linken) und Lino Schmidt (AfD).







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