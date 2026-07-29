In der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau steht am 6. September die Wahl des neuen Bürgermeisters an. FWG und FDP laden zu einer Podiumsdiskussion ein, zu der die drei Kandidaten für das Amt kommen werden.
Lesezeit 3 Minuten
Am 6. September können die Wählerinnen und Wähler in der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau über den nächsten Bürgermeister entscheiden. Dazu veranstalten FWG und FDP eine Podiumsdiskussion mit den Bewerbern Oliver Krügel (CDU), Manuel Minor (parteilos, unterstützt von SPD, Grünen und der Linken) und Lino Schmidt (AfD).