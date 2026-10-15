Regelung zu Sportstätte VG BEN: Das wurde zum Stadion Silberau vereinbart Andreas Galonska 15.10.2026, 15:00 Uhr

i Über den Kunstrasenplatz wurde einst eine Vereinbarung zwischen der VG, der Stadt Bad Ems und der Ortsgemeinde Fachbach getroffen, die nun verändert werden soll. Andreas Galonska

Für den Kunstrasenplatz auf dem Stadion Silberau gab es eine Vereinbarung zwischen Bad Ems, der VG und der Ortsgemeinde Fachbach. Letztere nutzt den Platz schon lange nicht mehr und will die Übereinkunft verlassen, wir schauen auf die Hintergründe.

In einer Sitzung des Bau- und Hauptausschusses der Stadt Bad Ems wurde kürzlich eine geplante Neuregelung der Kosten für das Stadion Silberau angesprochen, zu der noch Diskussionsbedarf herrschte. Die Ortsgemeinde Fachbach möchte sich aus der alten Übereinkunft zurückziehen, weil die dortigen Vereine schon seit Jahren die Silberau nicht mehr nutzen, auf der nun ein Kunstrasenplatz saniert werden soll.







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