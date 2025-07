Schnelles Internet, da ist jeder dabei und will es haben. Zögerlich verläuft hingegen die Verlegung der Hausanschlüsse, die nicht vorankommen will. Im VG-Rat Bad Ems-Nassau wurde nun über einen Antrag zur besseren Kommunikation bei dem Thema beraten.

Das Problem dürfe im Rhein-Lahn-Kreis verbreitet sein: Zunächst wurde vollmundig die rasche Versorgung mit Glasfaseranschlüssen angeboten, dann hat es gedauert, bis sich Bautrupps durch die einzelnen Straßen machten. Und danach war wiederum Sendepause, denn die Weiterverlegung bis in die eigene Wohnung dauert oft bis heute an. Der VG-Rat Bad Ems-Nassau diskutierte jetzt über das Thema.

Auslöser war ein Antrag der SPD-Fraktion im VG-Rat, in dem zunächst die Bedeutung einer schnellen Internetverbindung für das Gewerbe, die Schulen und für Privatleute begrüßt wird. In der Verbandsgemeinde hat die Firma UGG einen flächendeckenden Ausbau versprochen. Dann wurde die Glasfaser zwar in die Straßen gelegt – aber die entscheidenden Meter bis zum Hausanschluss bleiben aus. Teils wurde mit Hausbesitzern über eine konkrete Strecke bis in die Wohnung gesprochen, doch blieb deren Umsetzung aus. „Viele Menschen wissen schlicht nicht, wann sie mit einem funktionierenden Glasfaseranschluss rechnen können“, schrieb SPD-Fraktionsvorsitzender Jan Niklas Bär in dem Antrag, in dem man sich für eine klare Kommunikation ausspricht. Die VG-Verwaltung soll beauftragt werden, bei der UGG einen schriftlichen Projektplan zur Aktivierung der Anschlüsse anzufordern. Diese Information soll dann über die VG Bad Ems-Nassau öffentlich gemacht werden.

SPD: Entlastung wird erhofft

Zur Begründung des Antrags wurde angefügt, dass mit dem Versprechen der Glasfaserverlegung die Hoffnung vieler Bürgerinnen und Bürger auf eine moderne Infrastruktur verbunden war. Die Verwaltung habe mit der schnellen Genehmigung verkehrsrechtlicher Maßnahmen gezeigt, dass sie diese Absicht unterstützt. Die SPD erklärt, dass der Antrag nicht auf Kritik, sondern auf Entlastung abziele. Mit einer besseren Kommunikation über den weiteren Ausbau könne Verärgerung bei den Bürgerinnen und Bürgern verhindert und das Vertrauen in das Unternehmen gestärkt werden.

Michelle Wittler (SPD), Ortsbürgermeisterin von Dausenau, merkte an, dass es in ihrer Gemeinde – nach einigem Druck – Fortschritte bei der Verlegung zum Rathaus und zur Kita gibt. Erika Fritsche (Bündnis 90/Grüne) unterstützte den Antrag und auch aus anderen Fraktionen wurde Zustimmung signalisiert. Jan Niklas Bär wies darauf hin, dass die VG-Verwaltung schnell auf den Antrag reagiert und sich an die Firma UGG gerichtet habe. Nun könne zunächst die Antwort der UGG abgewartet werden. Erika Fritsche blieb bei dem Vorschlag, dass der VG-Rat den ursprünglichen Antrag unterstützen soll.

„Da war von einer Fertigstellung Ende 2023 die Rede.“

Oliver Krügel (CDU) zur früheren Zielvorgabe für den Abschluss der Arbeiten

„Wann ist denn mit dem Ende der Arbeiten zu rechnen?“, wollte Oliver Krügel, Fraktionsvorsitzender der CDU und Bad Emser Stadtbürgermeister, wissen. Er erinnerte daran, dass am 9. Juni 2022 das Gesamtprojekt begonnen wurde. „Da war von einer Fertigstellung Ende 2023 die Rede“, ergänzte Krügel. Die Verwaltung habe sich sehr um die Glasfaserverlegung gekümmert: Es wurde extra ein Mitarbeiter abgestellt, der sich alle Reklamationen vorgenommen hat. In manchen Straßen war Chaos entstanden, weil das Aufreißen von Straßen und Bürgersteigen oftmals unkoordiniert verlaufen ist. Nicht minder unproblematisch ging es dann weiter, als die Baustellen wieder verschlossen wurden – häufig wurde über schief verlegte Pflaster in Gehwegen und über lange offen gebliebene Baugruben geklagt. Oliver Krügel machte auf die gesetzliche Lage bei der Glasfaserverlegung aufmerksam. Wenn nach der UGG eine ganz andere Firma auf die Idee kommt, ihr eigenes Netz verlegen zu wollen, dann habe sie das Recht dazu – Straßen und Wege könnten erneut aufgerissen werden.

Der Antrag der SPD zur transparenten Kommunikation bei der Glasfaser fand schließlich die Zustimmung durch den Verbandsgemeinderat. Nun bleibt abzuwarten, wie transparent die Kommunikation aussieht und wann die Hausanschlüsse verlegt werden.